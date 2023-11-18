Tepebaşı Belediyesi Diyabet ve Beslenme Eğitimi Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Lions Kulübü ve Gürlife Hastanesi iş birliğiyle Diyabet Haftası dolayısıyla Belde Evi kursiyerlerine 'Diyabet ve Beslenme' konulu eğitim düzenlendi. Diyetisyen Özge Gürses Bodur tarafından verilen eğitimde, kadınlara diyabet konusunda dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verildi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Lions Kulübü ve Gürlife Hastanesi iş birliği ile Diyabet Haftası dolayısıyla Belde Evi kursiyerlerine 'Diyabet ve Beslenme' konulu eğitim düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, kent sakini kadınlara yönelik eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Mustafa Kemal Paşa Belde Evi kursiyerlerine Diyabet Haftası dolayısıyla 'Diyabet ve Beslenme' konulu eğitim düzenlendi. T

epebaşı Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Lions Kulübü ve Gürlife Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, Diyetisyen Özge Gürses Bodur, Diyabet ve Beslenme konulu sunum gerçekleştirerek, kadınlara diyabet konusunda dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.