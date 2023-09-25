Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Piknik Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde alzheimer hastalığı ile mücadele eden vatandaşlar ve aileleri için piknik düzenlendi. Piknikte vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Alzheimer Konukevi, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet vermeye devam ediyor.

Melih Savaş Yaşam Köyü'nde 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlenen piknikte ise hem hastalar hem aileleri güzel bir gün geçirdi. Yaklaşık 300 kişinin yer aldığı piknikte Aytaç Karausta ve orkestrası katılımcılara müzik şöleni yaşattı. Gönüllerince eğlenen hasta ve yakınları düzenlenen organizasyondan dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"HERKESE ÖRNEK OLSUN"

Ailelerden Yalçın Akdemir, "Buraya tavsiye üzerine geldik, müracaat ettik ve sağ olsunlar kabul ettiler. Babam 2 buçuk senedir burada kalıyor. Gayet memnunuz. Evde burada bakıldığı gibi bakılmaz. Alzheimer hastasına evde bakmak çok zor. Allah Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan razı olsun. Herkese örnek olsun. Gayet güzel bir hizmet. Burayı Alzheimer hastası olan tüm ailelere öneririz" dedi.

"KENDİ ANNE BABALARI GİBİ İLGİLENİYORLAR"

Hülya Dalgın, "Böyle bir kurum imkanı sağladıkları için öncelikle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a daha sonra emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Alzheimer hastası ile yaşamak çok zor, bunu ancak yaşayan anlar. 7/24 yanında olmamız gerekiyor. En sonda burayı duydum ve müracaat ettim. 3 buçuk yıldır burada. O kadar memnunum ki. Annem çok mutlu, onu evde mutlu edemiyordum. Yalnız bırakmak zorunda kaldığım için. Onu mutlu görmek, sağlık konusunda ilgilenildiğini bilmek, her an yanında birinin olduğunu bilmek çok utlu ediyor bizi de. Ayrıca burada çalışan görevlilerde çok seviyorlar hastaları. Kendi anne babaları gibi ilgileniyorlar. Keşke bütün ülkemizde fazla olsa ve hasta ve yakınlar mağdur olmasa" diye konuştu.

"AHMET BAŞKANIN BU HİZMETİ ÇOK DEĞERLİ"

Göksel Kanatlı, "Babam 6 aydır burada. Burası çok başarılı bir kurum biz çok araştırdık. Tepebaşı Belediyesinin verdiği bu hizmeti çok gönülden yapıyor. Gerek bakım gerek duygusal bakım. Babamda çok iyi ilerleme oldu. Babam yatalaktı, 3 ayda destekle yürümeye başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz bu hizmeti çok değerli" diye düşüncelerini açıkladı.