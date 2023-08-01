TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği, Kahramanmaraş deprem bölgesinde anne destek grupları oluşturacak

TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bebek ve anne sağlığının korunması amacıyla emzirme eğitimi verecek 'Anne Destek Grupları' oluşturacak. Dernek, emzirme oranlarının arttırılması ve annelere destek sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneğince, bebek ve anne sağlığının korunması amacıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgelerde emzirme eğitimi de verecek "Anne Destek Grupları" oluşturulacak.

Dernek Başkanı Melek Kılıç, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 77 milyon yeni doğan bebeğin ilk bir saat içinde anne sütü alamadığını belirterek, bu durumun bebekleri hastalık ve ölüm riskinden koruyacak temel besinlerden, koruyucu faktörlerden ve anneyle yakın temastan yoksun bıraktığını söyledi.

Emzirmenin, bebek için ideal büyüme ve gelişmeyi sağlayan en iyi beslenme şekli olduğunu ifade eden Kılıç, anne sütüyle beslenmenin bebeğe olduğu kadar, anneye, ülke ve aile ekonomisine katkı sağladığını, aynı zamanda çevre ve iklim için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Anne sütünün bebeği birçok hastalığa karşı koruduğunun altını çizen Kılıç, "Yapılan bilimsel araştırmalar, anne sütüyle beslenen bebeklerde, ishal, zatürre, orta kulak iltihabı, alerjik hastalıklar, daha ileri yaşta ortaya çıkan tip 1 ve tip 2 diyabet, çölyak, iltihabi bağırsak hastalıkları, hipertansiyon, kanser, astım, obezite, multiplskleroz, diş yapısı bozuklukları ve bazı ruhsal hastalıkların daha az görüldüğünü ortaya koydu. Ayrıca anne sütüyle beslenen çocukların okul başarılarının daha yüksek olduğu belirlendi." diye konuştu.

"Bugüne kadar 2 bin 194 kişiye ulaştık"

Tüm faydalarına karşın emzirme oranlarının istenilen düzeylerde olmadığına işaret eden Kılıç, bunun artırılabilmesi her türlü düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etti.

Kılıç, özellikle çalışma hayatı içinde yer alan annelerin sıkıntı yaşayabildiğini belirterek, buna dikkati çekmek için bu yılın temasının "Çalışan Ebeveynleri Güçlendir" olarak belirlendiğini kaydetti. Kılıç, "Bu kapsamda, cinsiyet eşitliğine sahip işyeri politikaları ve koşullarının sağlanması, ebeveyn dostu, eşitlikçi değerler, sosyal normlar ve uygulamaların geliştirilmesi, her düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve mevzuatı destekleyerek sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflendi." diye konuştu.

Dernek olarak Türkiye'de emzirme oranlarının arttırılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerinin altını çizen Kılıç, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında harekete geçtiklerini anımsattı.

Kılıç, deprem bölgesindeki anne ve bebekler için "Anne Destek Hattı"nı hayata geçirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 2 bin 194 kişiye ulaştık. Depremin olduğu gün itibarıyla 40 kişilik TEMAS deprem koordinasyon ekibi kuruldu ve bölgeye intikal edildi.

Bölgede annelere hem danışmanlık hizmeti verildi hem de ihtiyacı olan anneler tespit edilerek yardım süreçleri başlatıldı. Anne destek aplikasyonu üzerinden depremin 10. gününde doktor, ebe, hemşire, diyetisyen, psikologlardan oluşan 160 kişilik Uzman Emzirme Danışmanı çalışmaya başladı. Bu ekip, bölge için hala online destek vermeye devam ediyor. Anne Destek Programı kapsamında anneler için birebir canlı danışmanlık desteği sağlanıyor. Sahada çalışan tüm emzirme danışmanları birebir görüştüğü anneleri Temas Derneği Anne Destek aplikasyonuna yönlendirerek danışmanlığın sürekli ve sürdürülebilir olmasını sağlıyor."

Sahada ulaşmakta zorluk çekilen, takip edilmesi gereken gebe, anne ve bebekler için danışmanlık sonrasında çevrimiçi olarak uzman ekiplerden destek alabildiklerinin altını çizen Kılıç, "Şu anda 16 kişilik ekibimiz deprem bölgesinde bu hizmetleri vermeye devam ediyor." dedi.

"Anne destek grupları kuracağız"

Kılıç, bu desteğe ek olarak yeni bir çalışma başlattıklarını da belirterek, şu bilgileri verdi.

"Yeni anne destek grupları kuracağız ve bu anne destek grupları ile 24 kadın eğitilecek. Bu kadınlar çevrede bilinen, tanınan, daha önce emzirme deneyimi olan bölgede yaşayan kadınlar olacak.

Eğitim almış kadınlar da yine kendi çevrelerinde bulunan 384 kadını eğitecek ve bu şekilde, bölgede emzirme konusunda etrafına bilgi verebilecek kadınlar 16 hafta boyunca eğitilmiş olacak."