Tekirdağ'da Şizofreni Rahatsızlığı Bulunan Vatandaş Evde Ölü Bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki Ali Koç, evinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Şizofreni hastası evinde ölü bulundu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.
Olay, Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 7. Sokak'ta meydana geldi. Şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki Ali Koç, sabah saatlerinde yakınları tarafından yatağının yanı başında yerde hareketsiz vaziyette buldu.
İhbar üzerine çağrılan sağlık ekipleri Ali Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından Koç'un cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Sağlık