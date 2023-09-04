Tekirdağ'da Şizofreni Rahatsızlığı Bulunan Vatandaş Evde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şizofreni rahatsızlığı bulunan 47 yaşındaki Ali Koç, evinde ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.