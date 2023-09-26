Tekirdağ'da Fabrikada İşçi Düştü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı. Olayı fark eden çevredeki personel yardıma koştu. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı.
Olay, Çorlu - Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı esnada dengesini kaybeden G.K. isimli işçi, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.
Olayı fark eden çevredeki personel yardıma koştu. Yüksekten düşme sonucu yaralanan işçi G.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ