Tekirdağ'da Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenlendi

Tekirdağ'da düzenlenen 'Dünya Tütünsüz Günü' etkinliğinde, yere atılan izmaritler toplandı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sigaranın sağlığa ve çevreye verdiği zararlar anlatılıp, polikliniklere başvurup sigarayı bırakan kişilere sertifika verildi.

TEKİRDAĞ'da düzenlenen ' Dünya Tütünsüz Günü' etkinliğinde, yere atılan izmaritler toplandı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Suyumuzu, havamızı, toprağımızı zehirliyoruz. Her yere izmaritleri atarak, bu zararı katbekat artırıyoruz. Bunlara artık dur demeliyiz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde, Süleymanpaşa ilçesindeki alışveriş merkezinde stant kurup farkındalık etkinliği düzenledi. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin ve Yeşilay Tekirdağ Şubesi Başkanı Zafer Soykırlı'nın da katıldığı etkinlikte, sigaranın sağlığa ve çevreye verdiği zararlar anlatılıp, polikliniklere başvurup sigarayı bırakan kişilere sertifika verildi.