Tekirdağ'da Denizde Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denize giren bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ancak kişi kurtarılamadı.