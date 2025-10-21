Tekirdağ'da Acil Tıp Sempozyumu Başladı

TEKİRDAĞ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde Acil Günleri Sempozyumu başladı.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde bu yıl 5'ncisi düzenlenen ve 2 gün sürecek Tekirdağ Acil Günleri Sempozyumu'nun açılışına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, İsmail Fehmi Cumalıoğlu Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyum başkanı Uzm. Dr. Orhan Eroğlu, Konuşmacılar ve doktorlar katıldı. Açılışta konuşan sempozyum başkanı Eroğlu, "5 yıl önce yola çıktığımızda amacımız tabi bilgimizi paylaşmaktı. Ama bugün geldiğimiz noktada Tekirdağ için bir gelenek haline geldiğini görmek benim için bir onur kaynağı. Acil tıp bilgi kadar aslında vicdanın ve dayanışmanın da mesleğidir. Bu yüzden burada bulunmamız aslında bir görev değil, bir sorumluluk. Yeni başlayan meslektaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Acilde başarı aslında insanı anlamakla başlar. Ekip olabilmek paylaşabilmek ve en önemlisi sakin kalabilmek. Bizi biz yapan değerler bunlar" dedi.

İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyumun önemli olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız fakültelerinden yeni mezun oldular oradan da belki önemli bir donanımla geldiler ama şimdi artık sahadalar. Sahada olmak sorumluluk almak başka bir şey. Sahaya çıkmadan önce konunun en iyi bilenlerinden birebir onların anlatımıyla yaşamdan tecrübelerin aktarılması soru ve cevaplarla bu iki gün boyunca en önemli halkla karşı karşıya geldiğimiz en önemli yer acilde tıbbın konusunda kendilerini geliştirecekler. İnşallah pek çok hayatın kurtarılmasına vesile olacaklar" dedi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar da "Bugün geldiğimiz noktada herkesin omuz verdiği destek olduğu çok ciddi bir eğitim programına dönüştü bu. Bu eğitim programlarının temelinde aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Sizlerin daha konforlu hasta bakabilmeniz o konfor alanı içerisinde hastalarımız için daha verimli olabilmeniz için yapıyoruz ve düzenliyoruz bu toplantıları ve her 5 yılda ki projeksiyon inanılmaz olumlu. Bizi her türlü zorlu koşullara karşı koruyan geliştiren değiştiren fakültede öğrenmediğimiz şeyleri pratikte de önümüze seren yaşam pratiğinde karşımıza gelebilecek şeyleri öngörmemizi sağlayarak ve bu sayede de davranışları düzelterek etkinlikler kapsamında bu sempozyumu düzenliyoruz" dedi.

Sempozyumda uzmanlar tarafından acil doktorlarına bilgilendirme yapılacak.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,