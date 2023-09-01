Tekirdağ Çerkezköy'de Kalp Krizi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Çerkezköy Cumhuriyet Meydanında sabah saatlerinde yürüdüğü esnada kalp krizi geçiren bir kişi olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. 52 yaşındaki Turhan Baki A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yolda yürürken kalp krizi geçirip öldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çerkezköy Cumhuriyet Meydanında sabah saatlerinde yürüdüğü esnada kalp krizi geçiren bir kişi olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi. 52 yaşındaki Turhan Baki A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sabah 10.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı Çerkezköy Belediyesi önünde gerçekleşti. İddiaya göre meydanda yürüyen 52 yaşındaki Turhan Baki A. telefonla konuştuğu esnada bir anda fenalaşarak yere düştü. Yaşlı adamı yerde hareketsiz gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Turhan Baki A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.