Tek yumurta ikiziyle aynı hastalığa yakalanan kadının kalp kapağı değişti

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla kalp kapağı değiştirilen 81 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Fethiye'de yaşayan şeker ve tansiyon rahatsızlığı bulunan 81 yaşındaki Yurdanur Evran'a gittiği hastanede kalp darlığı teşhisi konuldu.

Kalp kapağı değişimi yapılması gereken Evran, operasyon için kızının yaşadığı Adana'ya geldi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt ile Doç. Dr. Ömer Şen tarafından operasyona alınan Evran'ın, kasıktan girilerek yapılan ve göğüs kafesinin kesilmediği, Trans Aortik Valve Implantasyonu (TAVI) işlemiyle kalp kapağı değiştirildi.

Sağlığına kavuşan Evran, yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşayan tek yumurta ikizi Yurdagül Güneşli'nin de 2 yıl önce aynı rahatsızlığa yakalandığını ve kalp kapağının değiştirildiğini bildirdi.

İkizinin de aynı yöntemle sağlığına kavuştuğunu belirten Evran, "Tek yumurta ikimizle sağlıkta da kaderimiz aynı çizgide ilerliyor. İkimiz de şeker ve tansiyon hastasıyız. En son ikimizde de kalp kapağı darlığı çıktı. İkimiz de aynı yöntemle gerçekleştirilen işlemle sağlığımıza kavuştuk." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt da göğüs kafesi kesilmeden kasıktan girilerek 81 yaşındaki Evran'ın kalp kapağını değiştirdiklerini ve hastanın durumunun iyi olduğunu kaydetti.