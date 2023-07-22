Tek kullanımlık elektronik sigaralar tehlikeli uyarısı

Meyve aromaları ve renkli tasarımlarıyla gençleri hedef alan tek kullanımlık elektronik sigaraların sağlığı tehdit ettiği ve bağımlılık oluşturma düzeylerinin yüksek olduğu bildirildi. Etlik Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Berna Akın, elektronik sigaraların bağımlılık yapma potansiyellerinin yüksek olduğunu belirtti.

6 Nisan 1920

1- Tek kullanımlık elektronik sigaralar için "masum değil tehlikeli" uyarısı

Meyve aromaları ve renkli tasarımlarıyla özellikle gençleri hedefine alan tek kullanımlık elektronik sigaraların, tüm tütün ürünleri gibi sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiği ve bağımlılık oluşturma düzeylerinin de daha yüksek olduğu bildirildi

Etlik Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği Göğüs Hastalıkları Uzmanı Berna Akın:

"Elektronik sigaraların 'bağımlılık yapmadığı, sigarayı bırakmayı sağladığı' öne sürülüyor, bunlar kesinlikle yanlış, kansere yakalanma ve bağımlılık oluşturma potansiyelleri daha yüksek"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İstanbul'daki bazı dereler Boğaz'ı ve Marmara Denizi'ni kirletmeye devam ediyor

Anadolu Yakası'ndaki bazı derelerin yaydığı kirlilik ve kötü koku sıcaklarla birlikte arttı

Bölge sakinleri, derelerden gelen kötü koku ve kirlilikten şikayet ediyor

(Ümit Türk/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istiyor

Milli Takım Antrenörü İbrahim Acar:

"Avrupa şampiyonu ünvanıyla ülkemize büyük mutluluk yaşatmış ve başarı getirmiştik. Yine aynı başarıyla dönmek istiyoruz"

(Abdullah Doğan/Konya) (Fotoğraflı/Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.