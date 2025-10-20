Haberler

Tedaviyle Meme Kanserini Yenen Hemşireden Kadınlara Önemli Tavsiyeler

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de meme kanserini başarılı bir tedaviyle yenen 46 yaşındaki hemşire Aysel Özcan, kadınlara düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Özcan, sürecin zorlayıcı olduğunu ancak sonunda sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Kayseri'de tedaviyle meme kanserini yenen 46 yaşındaki hemşire Aysel Özcan, kadınlara doktora gitmeyi ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Kayseri Şehir Hastanesinde görevli Özcan, 6 yıl önce yakalandığı meme kanserini çeşitli tedavilerle 1 yılda yendi.

Sağlığına kavuşmasının ardından tekrar görevine dönen Aysel hemşire, hastalara yardımcı olmaya devam ediyor.

Hemşire Aysel Özcan, AA muhabirine, kitleleri tesadüfen hissettiğini ve arkadaşlarının da yönlendirmesiyle doktora başvurduğunu söyledi.

Tedavisinin çok hızlı başladığını anlatan Özcan, ultrason ve gerekli işlemlerin ardından kemoterapi aldığını belirtti.

Özcan, ameliyatla göğsündeki kitlelerin çıkarıldığını, sonrasında ise radyoterapi tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Tedavi sürecini "üzücü, yorucu ve stresli" bir dönem olarak nitelendiren Özcan, "Tedavilerim 1 yıl kadar sürdü. Tedaviye yılbaşında başlamıştık. Doktorlarım 'Seneye yılbaşına sapasağlam geri döneceksin' demişlerdi, öyle de oldu. Tekrar görevime başladım." dedi.

Bir gün meme kanserine yakalanacağını hiç aklına getirmediğine dikkati çeken Özcan, "Kendimi çok sağlıklı görürdüm, öyle kolay kolay doktora giden biri değildim. Bunların benim başıma geleceğini düşünmezdim ama öyle düşünmemek gerekiyormuş. Herkes her şeyi yaşayabilirmiş. Bir anda deprem yaşıyorsunuz ama geçiyor. O deprem vücut olarak da yaşıyoruz ama sonrasında düzeliyor." diye konuştu.

Kadınların kesinlikle kendilerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Özcan, "Düzenli olarak vücutlarını kontrol etsinler, doktora gelmeyi ihmal etmesinler, korkmasınlar. Kötü, yorucu, üzücü bir süreç ama devamı güzel." ifadesini kullandı.

Meme kanserine multidisipliner yaklaşım

Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren ise erken yaşta meme kanseri tanısı aldığı için Özcan'a genetik değerlendirme yaptıklarını anlattı.

Özcan'da genetik olarak herhangi bir meme kanseri taşıyıcılığı saptanmadığını belirten Eren, şunları kaydetti:

"Meme koruyucu cerrahi yöntemle Aysel hemşirenin yalnızca memesindeki kitleyi aldık. 5'inci yılını tamamladığı için kanseri atlattı diyebiliriz. Bize ele gelen kitleyle başvurmuştu. Niye meme kanseri konusunda farkındalığı konuşuyoruz çünkü belki daha öncesinde düzenli klinik meme muayenesi ya da kendi kendine düzenli muayene olsaydı, ele gelen kitle olmadan da biz bu hastaları saptayabiliyoruz. Kayseri Şehir Hastanesi olarak genel cerrahi kliniği, radyoloji, patoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkoloji ve genetik klinikleri olarak meme kanserini multidisipliner ekiple tedavi ve takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Sağlık
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig devinin oranı 45 oldu! İşte güncel şampiyonluk oranları
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.