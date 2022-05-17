Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi - Haberler

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Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi

İhlas Haber Ajansı - Rıdvan Bostancı - Sağlık
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Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi Karabük'te tedavi sırasında vücudunda kene görülen 72 yaşındaki yaşlı kadın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (İHA) - Tedavi sırasında vücudunda kene olduğu fark edildi

KARABÜK - Karabük'te tedavi sırasında vücudunda kene görülen 72 yaşındaki yaşlı kadın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Baharın gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla Karabük'te kene vakaları görülmeye başladı. Hafta sonu Yenice ilçesinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda fizik tedavisi gördüğü sırada vücudunda kene olduğu görüldü.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadının vücudundaki kene çıkartılarak kan tahlili yapıldı.

Kenenin KKKA hastalığı taşıyıp taşımadığı çıkacak tahlil sonuçlarında belli olacağı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Sağlık

Araştırma, Karabük, Kırım, Sağlık, Haberler

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