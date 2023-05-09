TEB 'Eczacı Her Yerde' Kampanyası Başlattı

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türkiye'de bilimsel eczacılığın 184'üncü yılı kapsamında, 8-14 Mayıs haftasında 'Eczacı Her Yerde' kampanyası başlattı. TEB, kampanyada eczacıların birinci basamak sağlık danışmanı olmalarının yanı sıra pandemi, sel, deprem gibi olağanüstü koşullarda da kesintisiz ilaç-eczacılık hizmeti sunduklarını ifade etti.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türkiye'de bilimsel eczacılığın 184'üncü yılı kapsamında, 8- 14 Mayıs haftasında 'Eczacı Her Yerde' kampanyası başlattı. Sosyal medya hesaplarından kampanyaya destek veren bazı eczacılar, "Ülkenin dört bir yanında 7/24 kesintisiz ilaç-eczacılık hizmetleri için eczacı şart. İlaç yokluklarıyla mücadele için eczacı şart. İlaç geliştirme ve üretiminde ülke kapasitemizi artırmak için eczacı şart. Toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt üretebilmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda eczacı şart" gibi mesajlar paylaştılar.

TEB, Türkiye'de bilimsel eczacılığın 184'üncü yıl dönümü dolayısıyla 8-14 Mayıs haftasında sosyal medyada 'Eczacı Her Yerde' kampanyası başlattığını açıkladı.

14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü temasını "Bilimin ışığında, toplumun kalbinde, ilacın olduğu her yerde eczacı" olarak belirleyen TEB, kampanyada, eczacıların birinci basamak sağlık danışmanı olmalarının yanı sıra pandemi, sel, deprem gibi olağanüstü koşullarda da kesintisiz ilaç-eczacılık hizmeti sunduklarını ifade etti.

"ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA 7/24 KESİNTİSİZ İLAÇ-ECZACILIK HİZMETLERİ İÇİN ECZACI ŞART"

TEB tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada 'eczacı şart', 'eczacı her yerde' etiketleriyle yapılan kampanyaya katılan eczacıların, "Sürdürülebilir bir sağlık sistemi için eczacı şart. Ülkenin dört bir yanında 7/24 kesintisiz ilaç-eczacılık hizmetleri için eczacı şart. Hastanelerde akılcı ilaç politikaları uygulamak için eczacı şart. Sahte ilaçlarla mücadele için eczacı şart. İlaç yokluklarıyla mücadele için eczacı şart. Hakkaniyetli, eşitlikçi ve sağlık çalışanları arasında iş barışını önceliklendiren bir yaklaşım için eczacı şart. İlaç geliştirme ve üretiminde ülke kapasitemizi artırmak için eczacı şart. Toplumun sağlık ihtiyaçlarına yanıt üretebilmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda eczacı şart" gibi mesajlar paylaştıklarını bildirildi.

14 Mayıs 1839, Türkiye'de bilimsel eczacılığın temellerini oluşturan ilk eczacılık sınıfının kurulduğu ve ilk eczacılık dersinin verildiği tarih olması nedeniyle Bilimsel Eczacılık Günü olarak kutlanıyor.