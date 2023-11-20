TEB 44. Olağan Büyük Kongresi'nde Arman Üney'in listesi seçildi

Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) 44. Olağan Büyük Kongresi dün yapılan seçimle sonlandı. 384 delegenin oy kullandığı seçimlerde mevcut TEB Başkanı Arman Üney'in listesi seçildi.

Türk Eczacıları Birliği'nin (TEB) 16-19 Kasım arasında Ankara'da düzenlenen 44. Olağan Büyük Kongresi dün yapılan seçimle sona erdi. Kongrede 3 gün boyunca eczacılık mesleğinin içinde bulunduğu durum ve sorunları ele alındı. Kongrenin son gününde yapılan seçimde 2 liste yarıştı. Seçimlerde 56 Bölge Eczacı Odasından 384 delege oy kullandı.

KONGREDE ARMAN ÜNEY'İN LİSTESİ KAZANDI

Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimlerinin de yapıldığı kongrede 43. Dönemde Birlik Başkanlığını yürüten mevcut Başkan Arman Üney'in listesi kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, 11 kişilik Merkez Heyetinde Arman Üney'in listesinden 8, diğer aday Taner Ercanlı'nın listesinden 3 isim Merkez Heyetine seçildi. Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimlerini Üney'in listeleri kazandı.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından yeni seçilen üyeler çarşamba günü mazbatalarını alacak.