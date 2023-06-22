TBV, yetersiz sıvı tüketimine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

Türk Böbrek Vakfı (TBV), yetersiz sıvı tüketimine dikkati çekmek için Bakırköy'de düzenlenen vatandaşlara su ikram etti.

"Seninki Ne Renk" adı altında Bakırköy'deki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vakıf üyeleri, gönüllüler bando eşliğinde su tüketiminin önemini anlatan broşür ve afişler dağıttı.

Etkinlikte yetersiz sıvı tüketiminde idrar renginde oluşabilecek renk değişiklikleri ile yaşanabilecek sağlık sorunları konusunda farkındalık oluşturmak için farklı renklerde hazırlanan sıvılarla su içmenin önemine vurgu yapıldı.

TDV Başkanı Timur Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idrar rengindeki değişimin sağlık hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Etkinlikte vatandaşlara göstermek için getirdikleri dört ayrı renkteki sıvılara dikkati çeken Erk, ideal idrar renginin açık sarı ve berrak olduğunu, renkteki koyulaşma arttıkça sağlık açısından sıkıntı yarattığını aktardı.

Erk, vatandaşlara mümkün mertebe idrar renklerini kontrol etmeleri çağrısında bulunarak, özellikle yaşlılar ve küçük çocukların idrar renginin kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yaşlıların gece yattıkları odada mutlaka bir bardak su bulunması gerektiğine işaret eden Erk, "En fazla kalp krizleri saat 03.00 - 06.00 arasında oluyor. Bunun için elimizden geldiği kadar idrar rengiyle kontrol edeceğiz. İdrar rengi bizim için bir sağlık işareti. Eğer renk açık olursa sağlıklıyız. değilse sıkıntı başlıyor." dedi.

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi Başhekimi ve Nefroloji uzmanı Doktor Bilal Görçin de su içmenin önemini anlattı.