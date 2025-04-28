Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

S. Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden endişelendiren açıklama
Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
Topluma 'Deprem' korkusu pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

Korku pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddileşiyor

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddileşiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp rahatsızlığı geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 13 gündür yoğun bakımda tedavi edilmekte. Hastaneden yapılan açıklamada, sağlık durumunun kritik olduğu ve nörolojik tablosunun bozulduğu bilgisi verildi.

KALP rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından 13 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından 13 gündür tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.