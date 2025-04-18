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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddi
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Önder'in tedavi süreci yoğun bakımda devam ediyor ve hayati tehlikesi sürüyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yazılı bir açıklama yapıldı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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