Tatvan Devlet Hastanesi'nde Çocuk Kardiyolojisi ve Nöroloji Bölümleri Hizmete Açıldı

Tatvan'da çocuk kardiyolojisi ve çocuk nörolojisi bölümleri hizmet vermeye başladı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde çocuk kardiyolojisi ve çocuk nöroloji bölümlerinde 2 uzman hekim daha hasta kabulüne başladı. Göreve başlayan yeni hekimlerle birlikte Tatvan Devlet Hastanesindeki hekim sayısı 166'ya yükseldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 22 bin hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini belirterek, "Yılın son ayında kadromuza yeni hekimler eklendi. Böylelikle yandal hekim sayımız 11'e, toplam hekim sayımız 166'ya çıkmış oldu. İlimizde sevk oranlarını ciddi derecede azaltacak 2 yan dalımız da kadromuza katıldı. Bunlar çocuk nörolojisi ve çocuk kardiyolojisidir. Çocuk kardiyolojisi hastalarımızı biz anne karnından itibaren takip etmeye başlayabiliyoruz. Erişkin yaşa gelinceye kadar da takibini yapabiliyoruz. 2024 yılında kadromuz güçlenerek büyüyecek ve hastalarımızın hizmetine devam edeceğiz" dedi.

(RGK-MT-MSA-Y)