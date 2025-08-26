Tatil Sonrası Adaptasyonu Kolaylaştırmanın Yolları

KLİNİK Psikolog Fatmanur Pekacar, "Ağustos ayının son günlerine yaklaşırken birçok kişi tatilini tamamlayarak şehir hayatına dönüş yapıyor. Tatil süreci; dinlenme, yenilenme ve günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşma fırsatı sunarken, dönüş süreci kimi zaman beklenenden daha zorlayıcı olabiliyor" dedi.

Tatilde beden ve zihnin farklı bir ritme alıştığını ancak tatilin bitmesiyle birlikte şehir yaşamının getirdiği yoğun tempo, görevler ve stresin tekrar devreye girdiğini söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden Psikoloji Bölümü'nden Psk. Fatmanur Pekacar, "Bu hızlı geçiş; motivasyon kaybı, dikkat dağınıklığı, kaygı, isteksizlik, yorgunluk, uyku sorunları gibi hem fiziksel hem de ruhsal belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bu süreç geçici bir dönemdir. Doğru ve bilinçli yönetildiğinde tatil sonrası adaptasyon daha kolay atlatılıyor" ifadelerini kullandı.

'İŞ YÜKÜNÜ YAVAŞ YAVAŞ ARTIRIN'

"İlk önce bu problemin kalıcı değil geçici bir problem olduğunu bilmeliyiz" diyen Klinik Psikolog Fatmanur Pekacar, "Kişinin hayat kalitesini geçici olarak etkileyebilir. Bu sebeple sürecin doğru ve bilinçli yönetilmesi önem arz etmektedir. Sürecin doğru yönetilmesi, kişinin psikolojik uyum sürecini kolaylaştırır. Adaptasyon sürecindeki stres düzeyini düşürebilmek için, şehir hayatına ve iş temposuna ani bir şekilde dönmek yerine kademeli bir şekilde geçiş yapması süreci kolaylaştıracaktır. Gündelik hayatın sorumluluklarının, sosyal yaşamın ve iş yükünün adım adım artırılması, hem stres yönetimini kolaylaştıracak hem de psikolojik uyum sürecine katkıda bulunacaktır. Ayrıca tatil sürecinin bitimini bir kayıp değil, hayatta yeni bir dönemin başlangıcı olarak düşünmek kişinin uyum ve motivasyon düzeyine olumlu yönde katkı sağlayacaktır" dedi.

'RUHSAL RAHATLAMA ÖNEMLİ'

Tatil süreci boyunca kişiye keyif veren alışkanlıkların rutin hayat düzenine uyarlanmasının, adaptasyon sürecinin kolaylaşmasına katkı sağlayacağını ifade eden Klinik Psikolog Fatmanur Pekacar, "Örneğin tatil süreci boyunca yapılan kitap okuma, yürüyüş ve kahve molalarının devam ettirilmesi fiziksel ve ruhsal rahatlama sağlayabilir. Kolay ama keyif verici rutinlerin şehir, iş ve okul hayatına entegre edilmesi, kişinin hayat temposu içerisinde kendisine alan açmasını sağlayabilir. Bu tür alışkanlıkların devam ettirilmesi tatil sonrası adaptasyon sürecini ve ruhsal dengeyi destekleyecektir. Bu süreç

boyunca bireyi fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan bütüncül bir sağlık yaklaşımı ile ele almak daha hızlı ve etkili bir geri dönüş sağlar. Düzenli uyku, vitamin ve mineral olarak zengin beslenmek fiziksel olarak yorgunluk ve halsizlik hissinin azalmasını olumlu yönde etkiler. Düzenli egzersiz yaparak endorfin ve serotonin hormonunun arttırılması sağlanabilir. Endorfin hormonu stresi gidermeye odaklanırken, serotonin hormonu ise ruh halinin dengelenmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Klinik Psikolog Fatmanur Pekacar, tatil sonrası adaptasyonu kolaylaştıracak şu önerilerde bulundu:

"Kademeli geçiş yapın: Şehir hayatına ve iş temposuna ani dönüş yerine sorumlulukları adım adım artırın.

"Tatile dair alışkanlıkları koruyun: Kitap okuma, yürüyüş, kahve molası gibi keyif verici rutinleri gündelik yaşama entegre edin.

"Düzenli uyku ve beslenmeye önem verin: Vitamin ve mineral açısından zengin beslenme, uyku düzeni ve egzersiz adaptasyonu destekler.

"Ruhsal dengeyi güçlendirin: Egzersizle endorfin ve serotonin hormonlarının artmasını sağlayarak stres yönetimini kolaylaştırın.

"Sürecin doğal olduğunu kabul edin: Adaptasyonun her bireyde farklı işlediğini bilmek, kaygıyı azaltır."