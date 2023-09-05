Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içmeleri sonrası bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurup tedavileri sonrası taburcu olan kişi sayısının 211 olduğu açıklandı. Amasya Valiliği, olayın kaynağının tespitine yönelik araştırma yapıldığını bildirdi.

Taşova'da sudan zehirlenen kişi sayısı 211 oldu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde şebeke suyu içmeleri sonrası bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurup tedavileri sonrası taburcu olan kişi sayısının 211 olduğu açıklandı. Amasya Valiliği, olayın kaynağının tespitine yönelik araştırma yapıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taşova ilçemizde 4 Eylül 2023 günü akşam saatlerinden itibaren 211 vatandaşımız bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle devlet hastanemize başvurmuştur. Hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımızın gerekli takip ve tedavileri yapılarak taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Olayın kaynağının tespitine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli araştırma, numune alım sonuçları ve analizleri de titizlikle yapılmaktadır" denildi.