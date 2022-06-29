Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Sağlık
 - Güncelleme:

Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı Bartın'da hafta sonu etkili olmaya başlayan sağanak yağışlar sonrasında kentin farklı noktalarında taşkınlar oluştu.

Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı

BARTIN - Bartın'da hafta sonu etkili olmaya başlayan sağanak yağışlar sonrasında kentin farklı noktalarında taşkınlar oluştu. Ulaşımı kesilen bölgelerde sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara ise helikopterle ulaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'Kırmızı Kod' uyarısı yaptığı Bartın'da hafta sonunda başlayan kuvvetli sağanak yağışlar 3 gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Yağışlarla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının bazı noktalarında taşkınlar oluştu. Kentin farklı noktalarında da taşkınlar nedeniyle ulaşımı kesilen bölgelerde yaşayan hasta vatandaşların sağlık kuruluşlarına sevk edilebilmesi için helikopterlerle çalışma yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'Kırmızı Kod' uyarısının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki helikopter acil durumlar için Bartın'ın Amasra ilçesine konuşlandırıldı. Sağlık ekipleri, taşkınlar sonrasında ulaşımı kesilen bölgelerde sağlık sorunları yaşayan vatandaşlara Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki helikopterle ulaştı. UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar daha sonra helikopterle sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bartın'da sel taşkını nedeniyle ulaşımı kesilen bölgelerimizde sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına helikopterle ulaştırdık. Her şey bu millet için." ifadelerini kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğüne de teşekkür etti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Sağlık

Emniyet Genel Müdürlüğü Bartın Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title