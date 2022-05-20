Tarsus'ta "İlk Yardım Semineri" verildi
AA - Selahattin Özbozkurt - Sağlık
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce Tarsus ilçesinde farklı kurumlarda görev yapan çalışanlara "İlk Yardım Semineri" verildi.
Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce Tarsus ilçesinde farklı kurumlarda görev yapan çalışanlara "İlk Yardım Semineri" verildi.
Tarsus Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde eğitmenler Rukiye Sarı, Hatice Günel ve Melek Ekici tarafından ilk yardım konusunda katılımcılara bilgi verildi.
Seminerde ilk yardımının önemine vurgu yapıldı.
Katılımcılara, ilk yardımın taşıdığı hayati önem de anlatıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Sağlık