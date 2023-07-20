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Tarsus'ta evde sağlık hizmeti veren doktora saldırı

Sağlık Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde sağlık hizmeti veren bir doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde sağlık hizmeti veren bir doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı.

Tarsus Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi doktoru Ş.C, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde görev için bir eve gitti.

Bu sırada, hasta yakınları doktor Ş.C. ve bir hemşire ile geç kalma mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı.

Hasta yakınları Ş.C'yi bu sırada darbetti. Darp sonucu doktor Ş.C'nin kaşı açıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince bir hasta yakını gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Sağlık

Tarsus Devlet Hastanesi Mersin Tarsus Sağlık Haberler

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