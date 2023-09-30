Tarsus'ta çocuğun bileğine metal tel saplandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun bileğine inşaatlarda kullanılan metal tel saplandı. Olay anında kolunu oynatamayan çocuğun bileğine saplanan metal tel, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı ve tedavisi yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun bileğine inşaatlarda kullanılan metal tel saplandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Şelalesi yakınlarında bulunan park alanındaki korkuluk demirlerine bulunan ve inşaatlarda kullanılan metal tel, B.C. (12) isimli çocuğun sağ el bilek kısmına saplandı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, metal teli kesti.

Olay anında kolunu oynatamayan çocuğun bileğine saplanan metal tel, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkartıldı ve tedavisi yapıldı. - MERSİN