Tarsus'ta çocuğun bileğine inşaat malzemesi saplandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, B.C.'nin (12) bileğine parkın korkuluk demirindeki, nşaatlarda kullanılan tel saplandı.

Tarsus Şelalesi yakınlarındaki park alanında korkuluk demirlerine daha önceden henüz bilinmeyen nedenle takılan ve genelde inşaatlarda kullanılan metal tel B.C.'nin sağ el bilek kısmına saplandı. İhbarla, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, metal teli kesti. Sağlık görevlileri, olay anında kolunu oynatamayan çocuğun bileğine saplanan metal teli çıkarıp, tedavisini yaptı.