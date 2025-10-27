Haberler

Tarsus'ta 26 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde okula kantinden aldıkları yiyecekleri tükettikten sonra rahatsızlanan 26 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Şehit Sabri Acem Ortaokulu'nda 26 öğrenci, kantinden aldıkları yiyecekleri tükettikten sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden öğretmenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Öğrenciler, gelen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altında tutulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

