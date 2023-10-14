Tarım ilacından zehirlenen kardeşlerden 1'i hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da tarım ilacından zehirlenen iki kardeşten birisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Göztepe köy yolu üzerinde bulunan bir elma bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Argınve Muammer A. kardeşler elma bahçesinin içerisindeki zirai ilaç dolu konteynerin önünde baygın halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kardeş olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Mehmet Argın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.