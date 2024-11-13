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Tarım Bakanlığı'ndan İki Bal Markasına Taklit İfşası

Tarım Bakanlığı'ndan İki Bal Markasına Taklit İfşası
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Tarım ve Orman Bakanlığı, son olarak Ankara merkezli 'Abalı' ve 'Balpetek' isimli bal markalarının taklit ve tağşiş yaptığını duyurdu. Bakanlık, bu tür firmaların listesini guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlamaya devam ediyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş üretim yapan Ankara merkezli 2 bal üreticisini ifşa etti.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor Bakanlık, son olarak listeye 12 Kasım'da Ankara merkezli 2 bal markası daha ekledi. Buna göre, 'Abalı' ve 'Balpetek' isimli markaların taklit ve tağşiş yaptığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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