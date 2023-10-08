Tarihi Dabakhane Şifalı Suyu İlgi Görüyor

Tarihi Dabakhane şifalı suyu ilgi görüyor

ELAZIĞ - 5 bin yıllık Harput Mahallesi'nin kuzeyinde Harput kalesi ile Fethi Ahmet Baba türbesi yolu üzerindeki dere içerisinde yer alan tarihi Dabakhane şifalı suyu ziyaretçi akınına uğruyor.

Medeniyetler beşiği 5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi'nde kim tarafından ve yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte 1988 yılında eski binasının yerine yapılan ve iki kubbeden ibaret bina içerisinde yer alan iki şifahane bölümünden oluşan Dabakhane Şifalı Su yoğun ilgi görüyor. İçerisinde üç göz kurna bulunan tarihi Dabakhane'ye gelen ziyaretçiler bu kurnaların içine sürekli dolan soğuk şifalı suda yıkanıyor. 5 derece sıcaklığa sahip olan ve aynı zamanda içme suyu kriterlerine uygun olan Dabakhane şifalı suyu hem Elazığlıların hem de çevre illerden Elazığ'a gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor. İçeriğinde sodyum, potasyum, karbonat, sülfat, klorür, iyodür, amonyak ve nitrat bulunan ve bu özelliklerinden dolayı özellikle mide, karaciğer ve barsak rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenilen Dabakhane Şifalı Su'yun aynı zamanda içerisindeki elementler nedeniyle bu suyla banyo yapanların ruhsal sıkıntılarını giderdiği belirtiliyor.

Şifalı Su'ya giren ziyaretçilerden Mehmet Zengin, " Burası Harput'ta Dabakhane Şifalı Su olarak biliniyor. İnsanlar buraya şifa bulma amaçla gelip gidiyorlar. Burada üç tane kurna var. Her kurnaya 3'er sefer girip çıkıyorlar. Karaciğer, romatizma, depresyon buna benzer hastalıkları olan insanlar şifa amaçlı bu suya giriyorlar. Suyun sıcaklığı 5 derece ve gelenler suya fazla dayanamıyor. Bu suyun kaynağı bilinmemektedir" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini ifade eden Salih Şan, " Harput'a önceden bir çok kez gelmiştim ama buraya ilk kez geldik. Su soğuk ve güzeldi, vücudumuza da yaradı" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Arda Arduç, " İlk defa buraya geldim. Yeni bir deneyim yaşadık. Su soğuktu ve kemiklerimize iyi geldi. Biz arkadaşlarımızla toplanıp geldik, yoğunluk da var" diye konuştu.