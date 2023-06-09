Tamamlayıcı tıp uzmanı Ceyhun Dündar: Çin'in sağlık alanındaki açılımı tüm dünyaya fayda sağlıyor

Tamamlayıcı tıp alanında uzmanlaşan doktor Ceyhun Dündar, Çin'in sağlık alanındaki açılımının tüm dünyaya fayda sağladığını söyledi. Dündar, Çin'in gelişmekte olan ülkelere aşı ve diğer tıbbi yardımlar sağlayarak küresel sağlık sistemine çok değerli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Tamamlayıcı tıp alanında uzmanlaşan doktor Ceyhun Dündar, yaklaşık 10 yıldır bu alanda çalışmalar yürütüyor.

Dündar, meslektaşları ve öğrencileri, eğitim almak ve Çinli meslektaşlarıyla deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak için sık sık Çin'e gidiyor.

Dündar, Çin'in sağlık alanındaki açılımının sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya fayda sağladığını söylüyor.

SES 1 (Türkçe): CEYHUN DÜNDAR, Doktor:

"Çin'in bu açılımı, küresel ekonomi ve küresel sağlık açısından çok önemli. Hepimiz için çok önemli. Genel anlamda ülkelerin birbirlerine yardım etmeleri gereken en temel konulardan biri sağlık. Çünkü pandemide de gördük ki ölüm ırk, din, dil farkı gözetmiyor. Öldürünce herkesi öldürüyor."

Dündar ayrıca Çin'in özellikle Kovid-19 salgını sırasında, gelişmekte olan ülkelere aşı ve diğer tıbbi yardımlar sağlayarak küresel sağlık sistemine çok değerli katkılarda bulunduğunu söyledi.

SES 2 (Türkçe): CEYHUN DÜNDAR, Doktor:

"Aşıların en değerli olduğu, tek çare olarak görüldüğü ve bulunamadığı günlerde biz doktorlara gelen ilk aşı Sinovac'tı. Ben şahsen Sinovac aşısı oldum."

Çin son üç yılda 120'den fazla ülkeye ve uluslararası kuruluşa 2,2 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı tedarik ederek gelişmekte olan ülkeleri pandemi ile mücadelelerinde destekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)