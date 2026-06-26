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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 9 yeni ürün eklendi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 9 yeni ürün eklendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye kıyma, krema ve sucuk gibi 9 yeni ürün eklendi; bazı markaların dana kıyma adıyla sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 9 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye 4'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler ile birlikte toplam 9 yeni ürün daha eklendi. Listede kıyma, krema ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Son testlerde, bazı markaların 'dana kıyma' ibaresiyle sattığı üründe kanatlı eti tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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