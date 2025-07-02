Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehlikeye atan ve ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeyi güncelledi. Yeni listede sucuk, köfte, kebap, bal, zeytinyağı gibi birçok üründe uygunsuz madde tespit edildiği ilan edildi. Türkiye genelinde çok sayıda firması olan 'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nde ise kıymalı börek harcında taşlık bulundu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Yeni listede zeytinyağında tohum yağı, çayda gıda boyası, kıymalı börek harcında taşlık, sucukta baş eti, tereyağında süt harici yağlar, köftede ve kebapta sakatat tespit edildi.

BÖREK HARCINDA TAŞLIK

Yurt genelinde pek çok firmanın et ürünlerinde domuz eti, sakatat, tek tırnaklı (at, eşek) eti ve kanatlı eti karıştırdığı ortaya çıkmıştı. Daha önce de ürünlerinde uygunsuzluk tespit edilen "Meşhur Sarıyer Börekçisi" isimli firma yeni listede yine yer aldı. İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan "Meşhur Sarıyer Börekçisi - Hasan Özcan" firmasında kıymalı börek harcında sakatat (taşlık) eti bulunduğu tespit edildi.

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

İşte bakanlığın 1 Temmuz 2025 tarihli listede ifşa ettiği firmalar ve tespit edilen hileler...


Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti


Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti


Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti


Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
İsrail Gazze'ye 'Masal bitti, Hamas artık tarih oldu' yazılı bildiriler attı

İsrail'in Gazze'ye attığı bildiriler halkın umutlarını yerle bir etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Ümit Özdağ'dan CHP mitingi yasağına 'Leman' gerekçesi

CHP mitingine gidilmesini neden yasakladı? Gerekçesi dikkat çekici
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı

Persepolis ile yollarını ayırdı
Napoli'de olay! Osimhen kadro dışı bırakılarak genç takıma yollanıyor

Olay! Kadro dışı bırakılarak genç takıma yollandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.