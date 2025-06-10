Diyarbakır'da Araç Sürücüleri Fermuar Yöntemiyle Ambulansa Yol Verdi

Diyarbakır'da Araç Sürücüleri Fermuar Yöntemiyle Ambulansa Yol Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da araç sürücülerinin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdiği anlar, ambulansın araç içi kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR'da araç sürücülerinin fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdiği anlar, ambulansın araç içi kamerasına yansıdı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda seyir halinde olan araçların sürücüleri, aldığı hastayla hastaneye doğru ilerleyen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi. Sağa ve sola geçen araçlar sayesinde ambulanstaki sağlık ekibi, vakit kaybetmeden hastaneye ulaştı. O anlar, ambulansın araç içi kamerasına yansıdı. 'ACİL HASTALARIN HAYATTA KALMA İHTİMALİ YÜZDE 40 ORANINDA ARTAR'

İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüleri, "Fermuar sistemi hayat kurtarır, ambulans hedefine hızla ulaşır, yaralılar ve acil hastalar hızla tedavi edilir. Acil hastaların hayatta kalma ihtimali yüzde 40 oranında artar" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, yol veren sürücülere de teşekkür edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.