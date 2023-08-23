Suriye'de kuduz saldırısına uğrayan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş köpeğin saldırısında yaralanan ve kuduz teşhisiyle Şanlıurfa'da tedavi altına alınan yabancı uyruklu Hasan Halil Faras hayatını kaybetti. Türkiye'ye getirildikten sonra Akçakale Devlet Hastanesinden kaçan Hasan Halil Faras (30), ekipler tarafından yakalanarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüştü. Burada tedavi gören şahıs hayatını kaybetti. Ceset, konulan özel bir cenaze torbasıyla defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.