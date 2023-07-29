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Sungurlu Devlet Hastanesi'nde Hepatit Farkındalık Eğitimi

Sağlık Haberleri

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü kapsamında viral hepatitlere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü farkındalık eğitimi düzenlendi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hepatit Birliği tarafından 28 Temmuz günü "Dünya Hepatit Günü" olarak belirlenmiştir. Ciddi bir halk sağlığı problemi olarak önemini korumakta olan viral hepatitlere dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla hastanemiz Dahiliye Uzman Hekimi Uzm. Dr. Ahmet Burak Fedai tarafından hastanemiz konferans salonunda personellerimize viral hepatitler ve hepatit hastasına yaklaşım konulu eğitim verilmiştir. Aynı zamanda Enfeksiyon Hemşiremiz Dilek Billik tarafından danışma birimi karşısına stant açılarak hastalarımız bilgilendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Devlet Hastanesi Sungurlu Hepatit Dünya Sağlık Haberler

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