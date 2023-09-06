Sultangazi'de sağanak yağış nedeniyle su baskınında mahsur kalan yatalak hasta kurtarıldı

Sultangazi'de yaşanan sağanak yağış sonucu evinde mahsur kalan yatalak hasta, polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, hastayı sedyeye alarak dışarı çıkardı. Hastanın durumu ambulans içerisinde kontrol edildikten sonra ailesine teslim edildi.

İstanbul'da kısa sürede etkili olan sağanak yağış nedeniyle Habibler Mahallesi Galip Esmer Caddesi üzerindeki bir evde su baskını olduğu ve yatalak bir hastanın mahsur kaldığı bilgisi alan polis olay yerine gitti. Polis, sağlık ekiplerinin yardımıyla Melek Dokgöz'ü sedyeye alarak dışarı çıkardı. Ambulansta kontrolden geçirilen Dokgöz, daha sonra ailesine teslim edildi.