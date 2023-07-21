Sultangazi'de mevlitte dağıtılan yemekten dolayı çok sayıda kişi zehirlendi

Sultangazi'de mevlitte dağıtılan yemekten dolayı aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde zehirlenme vakalarından dolayı yoğunluk oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SULTANGAZİ'de mevlitte dağıtılan yemekten dolayı aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde zehirlenme vakalarından dolayı yoğunluk oluştu.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre dağıtılan mevlit yemeğinden dolayı aralarında çok çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi zehirlendi. Mide bulantısı, ishal ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen vatandaşların büyük bölümü tedavilerinin ardından taburcu edildi. Zehirlenme vakalarının büyük bölümü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.