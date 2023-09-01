Sultangazi'de Kaçak Ameliyat Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Sultangazi'deki özel bir hastanede görevli doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sultangazi'deki özel bir hastanede görevli doktorun bilgilerini kullanarak kaçak ameliyat yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki özel bir hastanede çalışan doktor G.D'nin (53) bilgileri kullanılarak mesai saatleri dışında kaçak ameliyat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, söz konusu ameliyatları şüpheli D.N'nin (40) gerçekleştirdiği, D.N'nin ameliyat ettiği iki kişinin de kendisinden şikayetçi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, D.N'yi ve olayı birlikte gerçekleştirdikleri belirlenen M.K. (32) ile K.İ. (63) adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.N. ve M.K. tutuklandı, K.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.