Sultanbeyli'de Tavuk Dönerden 73 Çocuk Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Sultanbeyli'de camideki kursta dağıtılan tavuk dönerden rahatsızlanan 73 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri biten çocuklar taburcu edilirken tedavileri devam eden çocuklar ise müşahede altına alındı.

Sultanbeyli'de camideki kursta dağıtılan tavuk dönerden 73 çocuk, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Sultanbeyli'de camide yaz kursuna giden çocuklar için dağıtılan tavuk döner sonrası rahatsızlanan 73 çocuk Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Tedavileri biten çocuklar taburcu edilirken tedavileri devam eden çocuklar ise müşahede altına alındı.

Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye getirilen çocuğun babası Fehmi Akkaya, "Bugün çocuklara tavuk döner dağıtmışlar. Birkaç tane Kur'an kursu öğrencisi zehirlenmiş. Benim çocuklarımda mide bulantısı var, kusma yok. Kan tahlillerini verdik sonuçlarını bekliyoruz. Kimse olsun istemezdi ama talihsizlik, tavuklarda zehirli çıkmış. Zehirlenen yaklaşık 60 öğrenci varmış. Yatış yapanlar var, durumu acil olanlar var, ayakta tedavi görenler var" dedi. - İSTANBUL