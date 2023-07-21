Sultanbeyli'de Kur'an kursunda zehirlenen 73 çocuk hastaneye kaldırıldı
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Sultanbeyli'de eğitim gördükleri Kur'an kursunda yemekten zehirlendikleri belirlenen 73 çocuk, hastanede tedavi edildi. Çocuklar, gıda zehirlenmesi teşhisi konulduktan sonra ayakta tedavi edildi ve taburcu edildi. Olayla ilgili olarak kursa yemek getiren şirketle ilgili inceleme başlatıldı.
Sultanbeyli'de eğitim gördükleri Kur'an kursunda yemekten zehirlendikleri belirlenen 73 çocuk, hastanede tedavi edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan bir caminin yaz Kur'an kursunda eğitim gören 73 çocuk, yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Zehirlendikleri düşünülen çocuklar, Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan çocuklar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kursa yemek getiren şirketle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.