Sultanbeyli'de Kur'an kursunda zehirlenen 73 çocuk hastaneye kaldırıldı

Sultanbeyli'de eğitim gördükleri Kur'an kursunda yemekten zehirlendikleri belirlenen 73 çocuk, hastanede tedavi edildi. Çocuklar, gıda zehirlenmesi teşhisi konulduktan sonra ayakta tedavi edildi ve taburcu edildi. Olayla ilgili olarak kursa yemek getiren şirketle ilgili inceleme başlatıldı.