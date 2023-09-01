Sudan'dan Güney Sudan'a kaçanlarda kızamık ve yetersiz beslenme vakalarında endişe verici artış

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'daki çatışmalardan dolayı Güney Sudan'a kaçan kişiler arasında kızamık ve yetersiz beslenme vakalarında endişe verici bir artış olduğunu bildirdi. MSF, insani yardım kuruluşlarına yiyecek, barınak ve yardım sağlanması çağrısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'daki çatışmalardan dolayı Güney Sudan'a kaçan kişiler arasında kızamık ve yetersiz beslenme vakalarında endişe verici bir artış olduğunu bildirdi.

MSF'den yapılan açıklamaya göre, MSF'nin Güney Sudan'daki Misyon Başkanı Luz Linares, Sudan'dan ülkeye gelenler arasında kızamık ve yetersiz beslenme vakalarında endişe verici bir artış olduğunu belirterek, insani yardım kuruluşlarına yiyecek, barınak ve yardım sağlanması çağrısında bulundu.

Tesislerindeki ölüm oranının son derece yüksek ve Sudan'dan gelenlerin sağlık durumunun kaygı verici olduğunu ifade eden Linares, "Sudan'dan gelen kişilere, Güney Sudan'da yerleşecekleri bölgelere ulaşana kadar insani yardım gruplarının tıbbi ve insani müdahalesi derhal artırılmalıdır." ifadesini kullandı.

"Büyük bir sıtma salgınıyla karşı karşıya kalabiliriz, felaket olabilir"

Güney Sudan'ın Malakal bölgesinde 5 bin kişinin barındığı Bulukat Mülteci Kampı'ndaki MSF Acil Durum Saha Koordinatörü Nuru Katikomu da şunları söyledi:

"Yağmur mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, uygun barınma ve cibinlik dağıtımı konusunda bir şey yapılmazsa büyük bir sıtma salgınıyla karşı karşıya kalabiliriz. Üstelik bu tür durumlarda kolera salgını riski de var. Felaket olabilir. Bu nedenle tüm insani grupları krizin daha da kötüleşmesini önlemek için daha fazlasını yapmaya zorlamalıyız."

MSF'nin Bulukat'taki Hemşire Sorumlusu Apayi Dawa da "Tanık olduklarım gerçekten çok kötü, özellikle de yaşam koşulları. İnsanların barınakları yok. Yağmur yağdığında barınaklar sular altında kalıyor. Geldikleri teknelerde ölen insanlar var. Ayrıca yiyecekler de çok kısıtlı." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'dan iki çocuğuyla gelen Akuch Deng de "Barınmaya ihtiyacımız var, aynı zamanda iyi yaşam koşullarına da ihtiyacımız var. Burada yiyeceğimiz bir şey yok. Sabunumuz yok. Ayrıca cibinliklere de ihtiyacımız var. Verdikleri para yetmiyor." dedi.

245 binden fazla kişi Güney Sudan'a kaçmak zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana 245 binden fazla kişinin Güney Sudan'a kaçmak zorunda kaldığını belirtiliyor.

Bu kişiler, Güney Sudan'ın Yukarı Nil eyaletindeki Renk sınır bölgesine vardıktan sonra teknelerle Malakal bölgesindeki Bulukat kampına ulaşmak için üç günlük yolculuk yapıyor.

Gelenlerin büyük çoğunluğunu Sudan'da uzun yıllardır yaşayan Güney Sudanlı vatandaşlar oluşturuyor.