Sudan'da Kolera Salgını ve Sağlık Hizmetlerine Erişim Sorunu Kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da iç savaşın ve sağlık hizmetlerine erişim için verilen mücadelenin yanı sıra kolera salgınının da giderek kötüleştiğini duyurdu. OCHA'nın açıklamasına göre, 18 eyaletten yedisinde yaklaşık 3.000 şüpheli kolera vakası bildirildi ve bunların 89'u ölümle sonuçlandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'da iç savaşın ve sağlık hizmetlerine erişim için verilen mücadelenin yanı sıra kolera salgınının da giderek kötüleştiğini duyurdu.

OCHA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Federal Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 12 Kasım itibarıyla 18 eyaletten yedisinde yaklaşık 3.000 şüpheli kolera vakası bildirdiğini ve bunların 89'unun ölümle sonuçlandığını duyurdu. Bu sayı, üç haftadan kısa bir süre önce bildirilen sayının iki katı.

OCHA, "Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortakları, vakaların teşhis ve tedavisini desteklemek de dahil olmak üzere salgına yönelik müdahaleyi artırıyor. Salgından etkilenen eyaletlerde Kasım ayı sonu itibarıyla aşılama seferberliğinin başlaması bekleniyor" açıklamasını yaptı.

Yardım kuruluşu, Sudan nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığını ve çatışma bölgelerindeki sağlık tesislerinin yüzde 70'inden fazlasının hizmet dışı kaldığını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Nisan ayında savaşın başlamasından bu yana Sudan'da sağlık hizmetlerine yönelik 60 saldırı yapıldığını teyit etti.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kolera salgınının ülkenin doğusundaki Gedaref eyaletinde bildirildiğini, kısa süre sonra ülkenin doğu-orta bölgesindeki başkent Hartum'da görüldüğünü ve yayılmaya devam ettiğini belirtti.