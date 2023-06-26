Spil Dağı Milli Parkı'nda Yaralanan Doğa Yürüyüşçüsü Kurtarıldı

Spil Dağı Milli Parkı'nda kanyondan düşerek yaralanan doğa yürüyüşçüsü, 11 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün 14.00 sıralarında Akpınar'daki Yarıkkaya Kanyonu'ndan Spil Dağı Milli Parkı'na çıkmaya çalışan gruptan bir kişi düşerek yaralandı.

Diğer yürüyüşçülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, AKUT, jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Dron ile yerleri tespit edilen kanyondaki gruba güçlükle ulaşan ekipler, yaralıyı kurtarmak ve diğer doğa yürüyüşçülerini kanyondan indirmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 11 saatlik çalışması sonucunda bulunduğu kanyondan kurtarılan 46 yaşındaki Recep Alkın Epçin, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bacağında ve kalçasında kırık tespit edilen Epçin, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.