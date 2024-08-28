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Sosyal Desteğin Önemi ve Etkileri

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Uzman Psikolog Hilal Savaş, sosyal desteğin bireylerin psikolojik sağlığın anahtarı olduğunu söyleyerek 'Sosyal destek sağlamak ve almak, bireyin duygusal dayanıklılığını artırır ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, güçlü sosyal bağlara sahip olmak, genel yaşam kalitesini artırabilir ve zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirebilir' dedi.

Uzman Psikolog Hilal Savaş, sosyal desteğin bireylerin psikolojik sağlığın anahtarı olduğunu söyleyerek "Sosyal destek sağlamak ve almak, bireyin duygusal dayanıklılığını artırır ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, güçlü sosyal bağlara sahip olmak, genel yaşam kalitesini artırabilir ve zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirebilir" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü'nden Uzman Psikolog Hilal Savaş, sosyal desteğin bireylerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarının desteğini alma süreci olduğunu belirterek "Bu destek, kişiye aile üyeleri, arkadaşlar, iş arkadaşları veya topluluk üyeleri tarafından sağlanabilir. Sosyal destek, stresle başa çıkma, duygusal dengeyi sağlama ve genel refahı artırma gibi birçok olumlu etkiye sahiptir. Sosyal desteğin üç boyutu vardır. Bunlar, duygusal destek, somut destek ve bilgi desteği. Duygusal destek, bireye sevgi, empati, ilgi ve güvence vermektir. Somut destek ise desteğe gereksinim duyan kişilere gerekli hizmetlerin fiziksel olarak sunulması anlamına gelir. Bilgi desteği ise destek ihtiyacı olan bireye tavsiyede bulunmak, rehberlik etmek ya da yararlı bilgileri paylaşmaktır. Bu tür destek, kişinin problemlerini çözmesine yardımcı olur" diye konuştu.

'DESTEKLEYİCİ İLİŞKİYLE ANLAM DUYGUSU'

Savaş, sosyal desteğin bireylerin zor dönemlerinde stresle başa çıkmalarına yardımcı olduğunu ifade ederek "Destekleyici ilişkiler, ait olma ve anlam duygusu yaratır. Bu da hem yaşam kalitesi hem de psikolojik sağlık açısından iyilik durumunun artmasına hizmet eder. Ayrıca sosyal destek, fiziksel ve psikolojik sağlığı olumlu etkiler. Sosyal destek, bireyin baş etme yeteneklerini artırır, bireyin daha güçlü, dirençli ve mutlu hissetmesini sağlar" ifadelerini kullandı.

'SOSYAL DESTEK KURTARICI OLABİLİR'

Savaş, ruh sağlığı bozukluklarında sosyal desteğin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

"Depresyon gibi duygu durum bozukluklarında sosyal etkileşim, depresyon belirtilerini hafifletebilir. Anksiyete bozukluğunda yaşanan yoğun endişe durumunda bireye sağlanan duygusal destek, endişe düzeyini hafifletebilir. Sosyal destek almanın yanı sıra sosyal destek sunmakta bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır. Sosyal destek sunan bireylerde empati gelişimi gibi zihinsel sağlığı destekleyen olumlu etkiler de bulunmaktadır. Ayrıca sosyal destek, bir topluluğun birbirine bağlılığını güçlendirebilir. Örneğin, komşular arasında yardımlaşma ve dayanışma, toplulukları daha sağlıklı kılar. Sosyal destek sağlamak ve almak, bireyin duygusal dayanıklılığını artırır ve zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Bu nedenle, güçlü sosyal bağlara sahip olmak, genel yaşam kalitesini artırabilir ve zorluklarla başa çıkma becerilerini güçlendirebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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