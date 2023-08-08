Son Teknoloji Yüz Gençleştirme Uygulamaları

Kırışıklıklar ve cilt sarkıklıkları artık modern tıp teknolojileri ile çözülüyor. Kliniğimizde kullanılan son teknoloji cihazlar ile hastalarımıza güvenli ve pratik çözümler sunuyoruz. Yüz germe ameliyatı veya ameliyatsız seçenekler arasından en uygun tedaviyi uyguluyoruz.

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Yaş almanın yadsınamaz bir parçası olan kırışıklıklar ve cilt sarkıklıkları, son yıllarda gelişen modern tıp teknolojileri sayesinde artık problem olmaktan çıkıyor. Ultrasound teknolojilerinden bi-polar radyofrekans uygulamalarına kadar birçok farklı teknolojiyi tekil veya kombine olarak kullandığımız kliniğimizde hastalarımıza; güvenli, konforlu bir o kadar da pratik çözümler sunarak hastalarımızın güzel yaş almasına katkı sağlıyoruz.

Söz konusu yüz germe olduğunda kliniğimizde son teknoloji medikal cihazlar kullanmanın da verdiği özgürlükle hastalarımıza hem ameliyatlı hem de ameliyatsız seçenekler sunuyor, onlar için en doğru tedaviyi uyguluyoruz.

Yüzündeki kırışıklıklardan cilt gevşekliklerinden hatta sarkmalardan şikayetçi hasta adaylarımız bize başvurduğunda önce detaylı bir konsültasyon muayenesi yapıyoruz. Bu muayenede hem hastalarımızın tıbbi geçmişlerini varsa kullandıkları ilaçları ve yaşam rutinlerini öğreniyor hem de beklentilerini öğreniyoruz.

Birçok uygulamada olduğu gibi konsültasyon muayenesi yüz germe işlemlerinde de oldukça önemlidir. Bu noktada hastalarımızın beklentilerini öğrenmeyi ve bu beklentiler doğrultusunda kişiye özel tedavi seçenekleri sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz.

Eğer ilk değerlendirme sonrası hastamızla birlikte yüz germe ameliyatına karar verdiysek o zaman gerekli tetkikler için hastamızı yönlendirip ameliyatın programlamasını yapıyoruz.

Ameliyatsız estetik uygulamalardan destek almaya karar verdiysek o zaman da hastamız için en uygun seçeneği değerlendiriyoruz. Kliniğimizde ameliyatsız yüz germe için birden fazla, farklı dalga boylarına ve enerjilere sahip son teknoloji cihazlar kullanıyoruz.

YÜZ GENÇLEŞTİRMEDE SON TEKNOLOJİ: EMFACE

Bu kapsamda ağrısız ve acısız diyebileceğimiz ve yüz kaslarını çalıştırarak ciltte daha genç bir görünüm kazanmamıza yardımcı olan EMFACE , başvurduğumuz uygulamaların başında geliyor. Ortalama 20 dakika olmak üzere 4 seanslık paketler halinde uyguladığımız EMFACE, özellikle yüz hatlarını belirginleştirip kişinin daha genç görünmesine yardımcı oluyor.

GEVŞEYİP SARKAN CİLDİN ÇÖZÜMÜ: PROFOUND RF

Eğer hastalarımızda yoğun bir cilt gevşekliği söz konusuysa o zaman da tek seanslık bir tedavi seçeneği olan Profound RF için bir planlama yapıyoruz. Cildin derin dermisine etki ederek ciltte sıkılaşma ve toparlama sağlayan Profound RF, özel radyofrekans enerjisi sayesinde cilt altında kontrollü hasarlar yaratarak ciltteki kolajen üretimini tetikliyor ve akabinde ciltteki bağ dokuları güçlendirerek yüz germe etkisi yaratıyor.

GENÇ VE GERGİN BİR CİLDİN OLMAZSA OLMAZI: MORPHEUS 8

Güzel yaş almak ve daha gergin bir cilde sahip olmak için sadece hali hazırda gevşeyen dokuya müdahale etmek yetmez aynı zamanda cildin kalitesini de artırmak, fibroblast hücrelerini tetikleyerek cildin kendini onarmasını sağlamak gerekir. Bu kapsamda daha genç bir görünüm arzulayan hastalarımız için sıklıkla bir mikro iğneleme uygulaması olan ve cildin derin dermisine etki ederek ciltte hızlı bir onarım sağlayan Morpheus 8 'i uyguluyoruz. Morpheus 8 sayesinde hastalarımızın hem cilt elastikiyeti artırıyor hem de yüz hatlarının toparlanmasına yardımcı oluyoruz.

TEK SEANSTA GELEN GENÇLİK: SOFWAVE

Kliniğimizde yüz germe uygulamaları kapsamında sıklıkla uyguladığımız özellikle düşük kaşlarda oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bir diğer uygulama ise Sofwave.

Tek seanslık bir tedavi seçeneği sunması sebebiyle özellikle kısıtlı zamana sahip olan hastalar için ideal bir uygulama olan Sofwave, ultrasound teknolojisiyle çalışan uygulama sonrasında herhangi bir iyileşme sürecine ihtiyaç duyulmayan ağrısız, acısız, son teknoloji bir ameliyatsız estetik uygulamasıdır.

20 yılı aşan meslek hayatımda hastalarımız için her zaman en iyi ve son teknoloji uygulamaları bir araya getiriyor veya onlara konforlu ameliyat seçenekleri sunuyoruz. Hastalarımızın tek bir uygulamaya mahküm olmadan birden fazla seçeneğe sahip olmalarını önemsiyoruz. Bu kapsamda, doğru bir değerlendirme ile birçok seçenek arasından hastalarımız için en uygun olanı seçiyor, kişiye özel bir tedavi protokolü oluşturuyoruz.

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