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Son dakika sağlık: Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Sema Demir - Sağlık
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Son dakika sağlık haberi... Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı 79 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri sürüyor İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 79...

Sarallar operasyonda dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı

79 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri sürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 79 şüphelinin savcılıktaki ifadesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul'un da aralarında olduğu 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 122 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde dün adliyeye sevk edilen sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve aralarında iş adamı Erdal Acar'ın da bulunduğu diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor. Öte yandan Başsavcılık tarafından şüphelilerin ifadelerin 27 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Sema Demir - Sağlık

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