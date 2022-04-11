Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 609 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Sağlık
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Son dakika haberler... 'FAHRETTİN KOCA'YI TANIMADIĞIMIZ GÜNLERE DÖNÜYORUZ'Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarına ilişkin paylaşım yaptı.
'FAHRETTİN KOCA'YI TANIMADIĞIMIZ GÜNLERE DÖNÜYORUZ'
Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarına ilişkin paylaşım yaptı. Koca, yaptığı paylaşımda " Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz : ) Bugünkü vaka sayısı: 5 bin 609" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık