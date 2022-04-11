Son dakika sağlık: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 609 oldu (2)

'FAHRETTİN KOCA'YI TANIMADIĞIMIZ GÜNLERE DÖNÜYORUZ'

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs vaka sayılarına ilişkin paylaşım yaptı. Koca, yaptığı paylaşımda " Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz : ) Bugünkü vaka sayısı: 5 bin 609" ifadelerini kullandı.