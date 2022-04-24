Son dakika! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 277 oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Sağlık
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Son dakika haberleri... 'COVİD'İN RAMAZAN'LA ARASI İYİ DEĞİL'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı.
'COVİD'İN RAMAZAN'LA ARASI İYİ DEĞİL'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yıl Covid'in Ramazan'la arası iyi değil. Vaka sayısı ilk 23 günde 11 bin 783'ten, 2 bin 277'ye indi" dedi.
Ferhat EKİNCİ/ANKARA, -
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık