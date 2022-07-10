Son dakika haberleri... Savaş bebek 4 aylık zorlu yaşam mücadelesini kazandı

Konya'da 27 haftalıkken dünyaya gelen, ikizi yaşamını yitiren Savaş bebek, 72 gününü solunum cihazına bağlı geçirdiği 4 aylık yoğun bakım sürecini sağlığına kavuşarak atlattı.

Elmas ile Kemal Acıbadem çiftinin ikiz bebeklerinden biri olarak dünyaya gözlerini açan Savaş bebek, zorlu sağlık mücadelesi verdi.

Daha sağlıklı dünyaya gelen ikizi Miraç Ege'nin 2 aylıkken hayatını kaybetmesine rağmen Savaş bebek, 4 ayın sonunda doktorlarının da yoğun çabasıyla sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Medova Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Rahmi Örs, AA muhabirine, erken doğan bebeklerin hayata tutunmasının her dakikasının toplu iğneyle toprağı kazar gibi ilerleyen bir süreç olduğunu söyledi.

Örs, bebeğin yoğun bakım sürecinin, hem aile hem de kendileri için çok zahmetli ve stresli geçtiğini dile getirdi.

Bebeğin, erken doğan bir bebeğin yaşayabileceği bütün sorunlarla mücadele ettiğine, sonrasında kazanmasını bildiğine dikkati çeken Örs, şöyle konuştu:

"Savaş bebeğimiz, 27 haftalık, 790 gram olarak dünyaya gelen ikiz eşi erkek bir bebek. İkizini yoğun bakım sürecinde erken doğum sorunları nedeniyle kaybettik. Aslında sorunları en yoğun yaşayan, taburcu ettiğimiz Savaş bebekti. Savaş bebek 72 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Kalp damar açılması dediğimiz duktus açıklığı için tedavi gördü. Bu arada beyin kanaması oldu. Uzun süre oksijen bağımlılığı devam etti. Göz problemi vardı. Bunun için hem lazer tedavisi hem de enjeksiyon tedavisi dediğimiz iki tedaviyi de gördü. İşitmeyle ilgili herhangi bir sorun yok. Nörolojik olarak da gayet iyi."

Örs, Savaş bebeği aralıklarla verilen bir miktar oksijen desteğiyle sağlıklı şekilde taburcu ettiklerini belirterek, "Gelişimi gayet iyi. Bebeğimizi 2 kilo 300 gram civarında bir ağırlıkla gönderdik. Anne sütüyle beslenip kilo alıyor." dedi.

"Küçük bedeniyle çok savaştı, çok uğraştı"

Anne Elmas Acıbadem de 4 aylık zorlu yoğun bakım sürecinde fiziksel ve duygusal olarak çok yıprandıklarını kaydetti.

Diğer bebeklerini kaybettiklerini ancak Savaş'ın hayata sımsıkı sarılmasıyla teselli bulduklarını vurgulayan Acıbadem, şöyle devam etti:

"Anne karnında olması gereken bir dönemdeyken burada tek başınaydı. Çok büyük zorluklar atlattık. Duygusal anlamda yıkıldığım, düştüğüm zamanlar oldu. Sağ olsun yeni doğan ekibi beni tekrar kaldırdı. Ailenin desteği, eşimin desteği tekrar dik durmamı sağladı. Savaş ile ikimiz beraber çok savaştık. Çok badireler atlattı. Büyük zorluklardan çıktığı için de ismini Savaş koyalım dedik. Küçücük bedeniyle çok savaştı, çok uğraştı. İnşallah gördüğü en son savaş bu olur."